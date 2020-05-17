Mersin sahilleri yeniden dizayn ediliyor
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Mersin sahilleri yeniden dizayn ediliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde sahil şeridinde yenilik ve değişim çalışması başlatıldığı bildirildi.

Mersin sahilleri yeniden dizayn ediliyor
17.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:36

Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde sahil şeridinde yenilik ve değişim çalışması başlatıldığı bildirildi. Bu kapsamda, sahilde bir yandan bitki dikimi ve düzenleme çalışmaları sürerken, diğer yandan 5 yeni mekanın hazırlıklarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kır kahvesinden modern kafelere, düğün ve nikah salonundan bakkala, yöresel ürünlerin yer aldığı mekanlardan balıkçıya kadar farklı konseptlere sahip birçok mekan sahilde 7'den 77'ye herkese ve her kesime kapılarını açacak. Mersin sahili, korona virüs salgınının atlatıldığı günlerde canlılık, renklilik ve birlikteliğe ev sahipliği yapacak.

Park ve Bahçeler ekipleri, sahilde bir uçtan diğer uca çalışıyor

Büyükşehir Belediyesi, Hilton Kavşağı'ndan Babil Kavşağı'na uzanan Adnan Menderes sahil şeridinde bir uçtan diğer uca çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde faaliyet gösteren kadınların bin bir emek ve özenle ürettiği çiçekler, sahili bir uçtan diğer uca renklendiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahilde petunya, tagates, gazanya ve balıkağzı gibi türlerin içerisinde bulunduğu 40 bin adet bitkinin dikimini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, salgın döneminde sahildeki kafelerdeki çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye, yaşanan zorlu sürecin ardından ilk etapta Mersinliler ile buluşturmak amacıyla 5 yeni mekanın çalışmalarına hız verdi. 5 mekanın yanı sıra 3 yeni mekanın planlama çalışmaları da sürdürülüyor.

"Sonbaharda Kültür Park'taki kafeler, nikah salonu hizmete girmiş olacak"

Sahildeki kafeler için meclisten yetki aldıklarını, kafeleri Büyükşehir Belediyesinin işleteceğini söyleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Şu ana kadar biri kafe, biri bakkal-büfe karma bir yapı olan 2 işletmemiz açıldı. Biri Limon Cafe, biri Bakkal Kafe. 3 adet yeni bitti. Hayatın normalleşmesiyle birlikte hizmete başlıyor. Orada bir nikah salonu inşaatı devam ediyor. Orada kalan 3 noktamız var, onların yapımı da yaz aylarında bitecek. Allah izin verirse sonbaharda Kültür Park'taki kafeler, nikah salonu hizmete girmiş olacak" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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