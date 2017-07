Mersin Sahilleri "Ginger"Lı Polislere Emanet

SEZGİN PANCAR - Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, kent merkezindeki sahillerde vakit geçiren vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin arttırılması için polisler "ginger" ile devriye görevi yapmaya başladı.



Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridindeki masmavi koylarında her yaz sezonu binlerce kişiyi ağırlayan Mersin'de, kent geneli ile sahillerde Mersinliler ile turistlerin gönül rahatlığıyla dolaşabilmesi için gerekli güvenlik önlemlerine özel önem veriliyor.



Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin talimatıyla, özellikle sıcak yaz akşamları vatandaşların bir nebze serinlemek için gittiği sahillerdeki parklarda görevlendirilen ekipler, halkın huzur ve güvenliğinin korunmasını sağlıyor.



Merkez Akdeniz ilçesinden başlayıp, Yenişehir ilçesinden geçip Mezitli ilçesinde son bulan uzun sahil bandında polislerin daha etkin olmasını amaçlayan Mersin Emniyet Müdürlüğü tarafından ginger isimli elektrikli araçlar kullanan polis uygulamasına geçildi.



Çalışmaya destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesince ilk etapta hibe edilen 6 adet ginger, eğitim alan polislere verildi.



Ekipler, yeni araçlarıyla, motosikletlerin girmekte zorlandığı, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uygulamalara başladı.



"Vatandaşların ilgi gösterdiğini görüyoruz"



Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, çalışmayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, ginger'lı ekiplerin ilk amacının sahillerin güvenliği sağlamak olduğunu belirterek, "Mersin'in huzurlu ve güvenli kent olması, vatandaşlarımızın huzur içerisinde yaşaması için merkezi ve yerel yönetim ile Emniyet Müdürlüğümüzün iş birliğiyle güzel bir uygulama oluyor. Vatandaşların ilgi gösterdiğini görüyoruz. Arkadaşlarımız, gidecekleri yere daha etkin, hızlı ve güvenli şekilde ulaşabiliyorlar. Bu sıcak havalarda kentin güvenliğine katkı vermeye çalışıyoruz." dedi.



Talep geldikçe araç sayısının artabileceğini vurgulayan Kutlugün, şunları kaydetti:



"Mersin'de yaz boyunca yoğun olan, en çok akın edilen bölge sahillerimiz. Buraların artık daha fazla turizme açılması lazım. Bunun için daha fazla insanı çekmemiz gerekiyor. Eğer sahillerde turizm gelişecekse bunun olmazsa olmazı güvenliktir. Sahillerin güvenliği elbette emniyet teşkilatımızın görevi. Biz lojistik desteği önemsiyoruz. Bu anlamda iş birliğimiz devam edecek. Talep olduğu sürece bunun devamı mümkün. Emniyetin taleplerine bütçemiz imkanları çerçevesinde her zaman olumlu bakarız."



Asayiş Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yaşar Gidiş de Mersin'in, Akdeniz'in en güzide kentlerinden biri olduğunu ve uzun sahiliyle öne çıktığı için de buralarda güvenliğin büyük önem taşıdığını bildirdi.



Güvenliğin arttırılması için ginger uygulamasına geçilmesine karar verdiklerini aktaran Gidiş, "Yunus timleri olarak tabir edilen ekiplerimiz, ikişer kişilik personellerden oluşuyor. Ekiplerimiz, bazı bölgelerde motosiklerle giriş ve çıkışlarda zorlanıyor. Bu sebepten dolayı emniyeti daha rahat, güvenli ve hızlı sağlamak için böyle bir düşüncemiz oldu." ifadesini kullandı.



"Vatandaşlarımızın yaz döneminde huzurlu bir şekilde parklarda vakit geçirmesi, sonrasında da evlerine huzurlu bir şekilde gidebilmeleri açısından böyle bir uygulamayı hayata geçirdik." diyen Gidiş, uygulama için destek istedikleri Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla güzel bir çalışmanın ortaya çıktığına değindi.



İl Emniyet Müdürü Şahne'nin öncülüğünde Mersin'in güvenliği için çalıştıklarını vurgulayan Gidiş, "Biz Mersinimizin güvenliği için varız. Arkadaşlarımız, kentin emniyeti için 7 gün 24 saat hazırlar." dedi.