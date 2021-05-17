Mersin sahiline vuran balinanın nekropsi işlemleri tamamlandı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Mersin sahiline vuran balinaya bir deniz aracının çarptığını düşündüklerini söyledi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, Mersin sahiline vuran balinaya bir deniz aracının çarptığını düşündüklerini söyledi.

Prof. Dr. Ayas, AA muhabirine, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandına vuran balinaya yaptıkları nekropsinin (hayvanların kadavralarının incelenmesi) tamamlandığını belirtti.

İnceleme sonucunda 13,5 metre boyundaki balinanın "fin balinası" türünden olduğunu belirlediklerini ifade eden Ayas, hayvanın midesinde herhangi bir yabancı materyale rastlamadıklarını dile getirdi.

Balinanın genç olduğunu aktaran Ayas, şöyle konuştu:

"Sol yüzgecinde ciddi bir kırık var. O bölgedeki kemiklerinde kopma şeklinde kırık var. Sol bölgesinde kanamaların olduğunu tespit ettik. Doğal düşmanı olmayan bir hayvan bu. Kazara bir deniz aracının çarptığını düşünüyoruz. Bu kadar büyük kırığın ancak bir kazara çarpma sonucu meydana geldiğinin değerlendirmesini yaptık. Buna bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünüyoruz. Üstyapısında deformasyonlar vardı. Kafasındaki yumuşak dokunun eridiğini belirledik. Bu bize en az bir hafta ölü olarak denizde kaldığı bilgisini veriyor."

Kemikleri birleştirilip sergilenecek

Balinayı kampüsteki bir alana gömdüklerini vurgulayan Ayas, "Balinanın yumuşak dokularının 12 ay sonra eriyeceğini düşünüyoruz. Eridikten sonra iskelet sistemi çıkarılacak ve iskeleti yeniden birleştireceğiz. Yaklaşık bir ton kemik var. Büyük bir uğraşıyla orijinal görüntüsünde kemikleri birleştirip üniversitede sergileyeceğiz." diye konuştu.

Mersin sahiline 13 Mayıs'ta bir balina vurmuş, bölgeye sevk edilen ekipler halatla bağladığı balinayı kumsala taşımış, buradan botla otopsi yapılacağı Mersin Üniversitesine sevk edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal