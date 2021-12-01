Mersin sahilindeki bazı belediye tesisleri tahrip edildi - Haberler
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Mersin sahilindeki bazı belediye tesisleri tahrip edildi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin sahilindeki bazı belediye tesisleri tahrip edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahildeki bir kafeye ait eşyaların kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahildeki bir kafeye ait eşyaların kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kafedeki eşyalara zarar veren kimliği belirsiz kişilerin, güvenlik kamerasınca görüntülendiği belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Mersin sahilindeki bazı belediye tesisleri tahrip edildi

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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