Mersin sahilindeki bazı belediye tesisleri tahrip edildi
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Mersin sahilindeki bazı belediye tesisleri tahrip edildi

Mersin sahilindeki bazı belediye tesisleri tahrip edildi
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahildeki bazı tuvaletlerin ve personel odalarının kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini bildirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sahildeki bazı tuvaletlerin ve personel odalarının kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kültür Park ve Davultepe sahilinde tahrip edilen tesislerde onarım çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Genel Saha Amiri Turgay Altıner, daha önce de bu tarz saldırıların yaşandığını ifade ederek, bunu yapanları kınadığını belirtti.

Mersin sahilindeki bazı belediye tesisleri tahrip edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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