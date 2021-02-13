Mersin sahilinde sürpriz 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği
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Mersin sahilinde sürpriz 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği

13.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 11:28
Mersin sahilinde sürpriz 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği

Mersin'de, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sahilde düzenlenen etkinlikte temizlik görevlisi ve balon satıcısı görünümlü dans ekibi sürpriz gösteri yaptı.

Mersin'de, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla sahilde düzenlenen etkinlikte temizlik görevlisi ve balon satıcısı görünümlü dans ekibi sürpriz gösteri yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca organize edilen etkinlik kapsamında sahil şeridindeki Kültür Park'a kalp motifleri yerleştirildi.

Önceden duyurusu yapılmayan etkinlikte, balon satıcısı ve temizlik görevlisi görünümlü dansçılar çimlerde oturan vatandaşların arasına karıştı.

Müzik sesiyle yolları süpürmeyi bırakan ve üniformalarını çıkaran ekip üyeleri dans etmeye başladı.

Sürpriz karşısında şaşıran vatandaşlar alkışlarla gösteriye eşlik ederken balonlar da gökyüzüne bırakıldı.

Dansçılar, etkinliğin sonunda "Sevgililer Gününüz kutlu olsun" yazılı pankart açtı.

Gösteriyi izleyenlerden Emel Tekgül, sürpriz karşısında şaşırdığını belirterek, "Muhabbet ederken birden dansçılar gösteri yapmaya başladı. En son pankart açtıklarında da duygularıma hakim olamayarak ağladım." ifadesini kullandı.

Gökçe Uçak da arkadaşlarıyla sahilde vakit geçirirken etkinlikle karşılaştıklarını, temizlik çalışanlarının aslında dansçı olduğunu görünce şaşırdıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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