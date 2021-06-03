Mersin sahilinde düzenlenen "sosyal mesafeli konserler" ilgi görüyor
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Mersin sahilinde düzenlenen "sosyal mesafeli konserler" ilgi görüyor

Mersin sahilinde düzenlenen 'sosyal mesafeli konserler' ilgi görüyor
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Kültür Sanat

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sahil bandında düzenlenen "sosyal mesafeli konserler", renkli görüntülere sahne oluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, sahil bandında düzenlenen "sosyal mesafeli konserler", renkli görüntülere sahne oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 25 Mayıs'ta başlatılan etkinlikler, Adnan Menderes Bulvarında bulunan sahil bandındaki 4 noktada gerçekleşiyor.

Çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı konserlerde, vatandaşlar da seslendirilen şarkılara eşlik edip keyifli anlar yaşıyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği konserlerin, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri düzenli olarak sürdürülmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen müzisyenlerden Engin Demir, uzun aranın ardından yeniden sahne aldıklarını belirterek, etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konserlerden birine katılan vatandaşlardan Tuncay Demiray da etkinliklerin keyifli geçtiğini kaydederek, "Böyle etkinliklerin olması Mersin'e yakışıyor. Uzun zamandır hiç böyle bir şey görmemiştik. Böyle sanatsal etkinliklerin olmasını daha çok istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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