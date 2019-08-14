MERSİN Sahibi tarafından terk edilen köpeğe şefkat eli

14.08.2019 18:14

Sahibi tarafından terk edilen köpeğe şefkat eli

Mersin'de boğazında oluşan ve çapı 20 santimetrelik kitle nedeniyle tedavi masrafı karşılanamayacağı gerekçesi ile sahibi tarafından kaderine terk edilen Cane Corso cinsi 9 yaşındaki köpeğe sahip çıkan yetkililer aynı zamanda ameliyat etti.

Yıllarca bekçilik ve koruma görevi yapan, ancak boynunda oluşan kitle nedeni ile hastalanınca tedavi masrafı karşılanamayacağı gerekçesiyle sahibi tarafından kaderine terk edildi. Sahibi tarafından boğazında oluşan ve çapı 20 santimetreyi bulan kitle nedeniyle tedavi masrafı karşılanamayacağı için Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bırakılan köpek, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı.

'VEFA ADI VERİLDİ'

'Vefa' adı verilen köpek, veteriner hekimler tarafından tedavi altına alındı. İlk müdahalenin ardından boğazının alt kısmında oluşan kitle nedeniyle yemek yiyemediği için zayıfladığı ve nefes almakta zorlandığı tespit edilen Vefa, acil bir biçimde ameliyat edildi.

Vefa'nın boğazından 1.5 litre birikmiş kan boşaltıldı. Yaklaşık 15 gün önce boynuna aldığı bir darbenin tedavi edilmemesi nedeniyle oluştuğu tespit edilen ve çapı 20 santimetreyi bulan bir kitle ile ilk ameliyatını olan Vefa, boşaltılan kandan geriye kalan pıhtı kitlesinin de alınması için ikinci bir ameliyat daha geçirecek. İkinci ameliyatını da olduktan sonra eski sağlıklı günlerine kavuşacak olan Vefa, geri kalan ömrünü Büyükşehir Belediyesi'nin vefalı elleri sayesinde daha rahat geçirecek.

Kaynak: DHA