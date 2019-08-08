MERSİN Sağlıksız nargilelere imha

08.08.2019 16:51

Sağlıksız nargilelere imha

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde zabıta ve polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde işletme ruhsatı bulunmayan ve yasaya uygun sunum yapmayan kafe ve işyerlerinde el konulan nargile ve tütünler yediemine teslim edildi.

Mezitli Belediyesi kamuoyunda da büyük destek gören kafelere nargile baskınlarına devam ediyor. Mezitli Belediyesi Zabıta ekiplerinin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak gerçekleştirdiği çalışmada işletme ruhsatı bulunmayan ve yasaya uygun sunum yapmayan kafe ve işyerlerinde nargile denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde el konulan nargile ve tütünler yediemine teslim edildi.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlardan gelen şikayetler ve yetkililerin incelemeleri sonrası tespit ettikleri işletmelerde denetleme yaptıklarını söyledi. Yapılan denetimlerde, eksiklik tespit edilen işletmelere cezai yaptırım uygulandığı ve nargile, tütün gibi mamullerin el konularak yediemine teslim edildiğini ifade eden Başkan Tarhan, Söz konusu halkımızın sağlığı ve refahı olduğu müddetçe hiçbir kanunsuz oluşuma izin vermemiz mümkün değildir. Ekiplerimiz çok hassas bir biçimde çalışmışlar ve tespit ettikleri alanlarda denetimler yapmışlardır. Halkımızın huzuru ve sağlığı için denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz dedi.

Kaynak: DHA