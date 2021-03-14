MERSİN Sağlık çalışanlarından 'iyiliğe' şarkılar

Sağlık çalışanlarından 'iyiliğe' şarkılar

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, 14 Mart Tıp Bayramı için sosyal medyada yayınlanacak bir konser düzenledi. 'İyiliğe Şarkılar Konseri'nde Mersin Tabip Odası Doktorlar Korosu sahne aldı. Konser, bugün saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ve hekimlerin canlarını hiçe sayarak insanlara hizmet ettiğine dikkat çekti. 14 Mart'la ilgili mesajlarını da paylaşan Dr. Atila, "Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımız bu süreçte gerçekten fedakarca çalıştılar. Pandemi sürecinin başından beri en çok yorulan ve yıpranan da onlar oldu. Gece gündüz demeden, varını yoğunu ortaya koyarak, hayatlarını ve ailelerini hiçe sayarak çıktıkları bu zorlu yolda tüm sağlık çalışanlarımızı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde destekliyoruz. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağımıza inancımız sonsuz. Tüm doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen, Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 14 Mart Tıp Bayramı konseriyle ilgili olarak, "14 Mart bizim açımızdan çok önemli bir hafta. Tıp Haftası olarak anıyoruz. Özellikle bu dönem Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının anmasını yapıyoruz burada. Bu açıdan da böyle güzel bir konserin Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilmesi bizim açımızdan çok önemli bir şey. Bizde de müzikle uğraşan 10-15 doktor arkadaşımız var. Onlar da bu konserde görev aldılar. Bu açıdan çok olumlu bir şey olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere salgın sürecinde birçok belediyenin desteğiyle karşılaştıklarını da sözlerine ekleyen Dr. Antmen, "Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde bize çok ciddi katkılar sundu. ASM'lerin öğlen yemekleriyle ilgili, ASM'lerin dezenfeksiyonu konusunda, ulaşım konusunda. Özellikle de konaklama konusunda. Macit Özcan Tesisleri'ni ayarladılar. Bu açıdan Büyükşehir Belediyesi'nin biz çok ciddi bir katkı sunduğunu düşünüyoruz. Biz bu 14 Mart'ı ne yazık ki pandeminin gölgesinde anıyoruz ve kutluyoruz. Özellikle Mersin'de kaybettiğimiz 20 sağlık çalışanı var. Bunun 9'u hekim. Bu açıdan eğlence boyutunu yapmadan kutlayacağız, anacağız bu 14 Mart'ı. Sağlık çalışanları bu süreç içerisinde çok büyük özveriyle çalıştı. Hem sağlık çalışanlarının hem tüm hekimlerin 14 Mart Tıp Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu.

Büyükşehir'in 'İyiliğe Şarkılar' konserinde sahneye çıkan Toroslar Halkkent Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Reyhan Gül Baloğlu, salgın nedeniyle daha zor bir süreç geçirdiklerini belirtti. Tıp Bayramı'nı daha güzel şartlarda kutlamak istediklerini ifade eden Baloğlu, "Açık ortamda birkaç arkadaş bir araya gelip çalıp söylemeye başlamıştık. Sonra Büyükşehir bize 'bizim için de söyler misiniz, bütün doktorlar için bir şey yapalım' dedi, çok hoşumuza gitti. Müzik, sanat stres atmak için birebir. Biz stres atarken, küçük bir konserle meslektaşlarımızı hatta Mersin halkını da stresten uzaklaştıracaksak çok mutlu olacağız" dedi.

Mersin Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Jini Güneş de belediyelerin salgın sürecinde ciddi desteklerini gördüklerini belirterek, "Pandemi sürecinde belediyelerle kurduğumuz ilişkinin sağlık çalışanları olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Birçoğumuzun barınma sorunu olmuştu ve belediyeler gerçekten burada yardımımıza koştu. Bütün sağlık emekçileri için kalabileceğimiz alanlar açtı ve yemek desteği verdi. Bu, bu süreçte çok motive ediciydi, kaygılarımızı azaltmıştı. O yüzden özel bir teşekkürü de borç biliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinliğin de anlamlı olduğuna dikkat çeken Güneş, "Çok heyecan verici, hiçbirimizin sahne deneyimi yok. Zaman zaman haddimizi aşıyor muyuz diye de düşünüyoruz ama bir parça eğlenmeye biraz da aslında moralimizi iyi tutmak için birtakım araçlarımız olduğunu göstermeye de ihtiyacımız var gibi geliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin de bu adımını aslında hem bize ivme verici hem de motive edici buluyorum. Çünkü incelikli bir durum. Neredeyse bütün toplumun pandemiye odaklandığı ve sağlık çalışanlarının emeğinin görünür olduğunu hissedemediğimiz bir noktada çok incelikli bir dayanışma oldu" diye konuştu.

Mersin Şehir Hastanesi'nde Farmakoloji Uzmanı Mehtap Pektaş ise yaşadıkları süreçten ve müzikle olan bağlarından şu sözlerle bahsetti:

"En yakın iş arkadaşlarımızı kaybettik maalesef. Tabi hem arkadaşı kaybetme hem de ölüm korkusu gibi ciddi kaygılar geçiriyoruz. Tabi biz bu rehabilitasyonu aslında müzikle yapıyoruz. Kendi grubumuz, arkadaş grubumuzun içinde, evlerde olmayacak şekilde, bahçelerde buluşup mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi koruyarak, yine maskelerimizi takarak enstrüman çalan arkadaşlara eşlik ediyoruz. Bu bizi gerçekten rehabilite ediyor, tedavi ediyor. Pandemi sürecinden bir nebze de olsa uzaklaşmamızı sağlıyor. Müziğin tedavi edici etkisinden faydalanıyoruz."

Yenişehir Mehmet Adnan Özçelik Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Mahir Baloğlu da salgın sürecinde belediyelerin sunduğu desteğe dikkat çekerek, "Mersin'de olmak bizim için bu anlamda bir şans. Çünkü Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler baştan beri sağlık emekçilerini desteklediler. Bu konser için de bizi aradılar. Biz de birkaç günlük bir çalışmayla bir araya geldik. Tabi onlar bizi düşünmüş, böyle bir şey teklif etmişlerse yok demek olmazdı, biz de geldik" ifadelerine yer verdi.

Kendisine iyi gelen şeylerden birisinin de müzik olduğunu vurgulayan Baloğlu, "Hastanın iyileşmesi bizi iyileştiren şeylerin başında geliyor. Çünkü verdiğiniz emeğin karşılığını alıyorsunuz. Bu beni iyileştiriyor. Onun dışında dostlarım, müzik, ailem iyileştiriyor. İçinde yaşadığımız toplum ne kadar iyi olursa biz de onun bir parçası olarak iyiye gidiyoruz. Ama toplum tabi sıkıntı yaşadığı zaman biz de aynı sıkıntıyı belki de kat kat yaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı