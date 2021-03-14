MERSİN Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MERSİN Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

14.03.2021 23:16 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:24

Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürpriziMERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı çiçek ve çikolatalarla kutladı.

Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı çiçek ve çikolatalarla kutladı.

Bu yıl pazar gününe denk gelen 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktorlar ve sağlık çalışanları görevinin başındaydı. Büyükşehir Belediyesi'nin doktor ve hemşireleri, sabahın erken saatlerinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Toros Devlet Hastanesi ve Mersin Şehir Hastanesi'nin acil servislerini çiçek ve çikolatalarla ziyaret ederek, meslektaşlarının Tıp Bayramı'nı kutladı.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde görevli Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, 'Yıllarca coşkuyla kutladığımız bugünü bu sene buruk kutlamak durumunda kaldık. Yoğun çalışma şartları her zaman hayatımızın parçasıydı ancak bu sene çok can kaybımız oldu. Çok meslektaşımız virüse yenik düştü. Hiçbir koşulda elimizi bırakmayan ve bu mücadelenin başkahramanı olan sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı Büyükşehir Belediyesi olarak kutluyoruz. Pandemide hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını da minnetle anıyoruz' dedi.

Mersin Şehir Hastanesi Acil Servis doktorlarından Ersin Öz de büyükşehir ekiplerinin sürprizinden duyduğu mutluluğu, 'Bu güzel günümüzde yanımızda sizleri görmek bizi mutlu etti açıkçası. Bu zor günlerimizde biz her zaman ön saflarda savaşmaya devam edeceğiz ama hatırlanmak çok güzel bir şey, çok teşekkür ediyoruz' sözleriyle ifade etti.

MERSİN Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi
MERSİN Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi
MERSİN Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi
MERSİN Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Ömer Çelik Akif Ersoy Devlet Bahçeli
Magazin Birol Güven Demet Akbağ Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MERSİN Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 23:26:40. #1.14#
title