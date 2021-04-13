MERSİN ROMAN HAVASI TÜM MERSİN'İ SARDI

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' kapsamında düzenlenen kutlama programları ile kente renk geldi, şehrin dört bir yanından müzik sesleri yükseldi.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından '8 Nisan Dünya Romanlar Günü' kapsamında düzenlenen kutlama programları ile kente renk geldi, şehrin dört bir yanından müzik sesleri yükseldi. Kentte sayısı yaklaşık 50 bini bulan Roman vatandaşlar, kutlamaların heyecanını yaşarken, Mersinliler de bu coşkuya evlerinden ve balkonlarından eşlik etti.

Üstü açık üç otobüste verilen konserlerin son gününde Roman sanatçılar, Mersin'in merkez ilçelerinde yaşayan vatandaşların evlerine seslendirdikleri şarkılar ve türkülerle konuk oldu. Büyükşehir, bu etkinliklerle toplam 249 Roman sanatçıya destek sağladı.

Verilen konserler sayesinde geçimini müzikle sağlayan ve pandemi sürecinde zor günler yaşayan Roman müzisyenler, hem bu dönemde uzak kalmak zorunda kaldıkları şarkılarla buluşmanın keyfini yaşadı hem de verilen destek ile rahat bir nefes aldı. Dünya Romanlar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, üstü açık otobüste enstrümanlarını çalan ve şarkılarını söyleyen sanatçılar, müzikleri ile Mersinliler'in evine konuk olup, kenti dolaştı. Sokaktaki ve evlerdeki vatandaşlar da yankılanan müzik sesleri ile bu eğlenceye ortak olurken, Roman kültürü sokak sokak yankılandı.

Mersin'in yerel sanatçılarından Dilek Aşkın, tur ile çok eğlendiğini belirterek, "Bugün, değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in düzenlemiş olduğu gezi turumuzdaydık. Evlere şenlik getirdik. İnsanlar çok sıkılmışlar artık. Gerçekten bir hareketlenme oldu. İnşallah daha devamı da gelecek. Çok eğlendik. Arkadaşlarımız otobüste çaldılar, ben söyledim, eğlendik. Vahap Seçer'in insanlarımızı, milletimizi ne kadar düşündüğünü buradan herkese bildirmek isterim. Umarız gezdiğimiz yerdeki vatandaşlarımız eğlenmişlerdir. Böyle bir aktiviteyi getirdiği, bizlere ulaştırdığı için başkanımıza buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Siz eğlenceye gidemiyorsanız, 'eğlence size gelsin' dedik" dedi.

Derya Onar da böyle bir eğlenceyi insanların ayaklarına kadar götürdüğü için Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkürlerini ileterek, "Balkonlarından bizi dinlediler ve biz de insanları coşturduk, eğlendiler. Uzun zamandır sahneye de çıkmıyorduk. Müzisyenler açısından da çok iyi oldu. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı