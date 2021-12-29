Mersin polisinden yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin polisinden yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimi

Mersin polisinden yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimi
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de yılbaşı öncesinde büfeler ve eğlence mekanlarında, sahte ve kaçak içki satışına yönelik denetim yapıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'de yılbaşı öncesinde büfeler ve eğlence mekanlarında, sahte ve kaçak içki satışına yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren 406 tekel büfesi, eğlence mekanları ve bazı iş yerlerini sahte ve kaçak içki satışına yönelik denetledi.

Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ve sahte içkiye karşı bandroller kontrol edildi, iş yeri sahipleri ve çalışanlara uyarılarda bulunuldu.

Ekiplerin denetimleri devam edecek.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title