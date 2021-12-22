Mersin polisinden öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Toroslar ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, düzenlenen eğitimlerde trafikte uyulması gereken kurallar hakkında katılımcılara bilgi verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

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