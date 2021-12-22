Mersin polisinden öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin polisinden öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi

Mersin polisinden öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de polis ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler Toroslar ilçesinde öğretmen ve öğrencilere yönelik başlattığı eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, düzenlenen eğitimlerde trafikte uyulması gereken kurallar hakkında katılımcılara bilgi verdi, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title