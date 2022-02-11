MERSİN (İHA) - Mersin polisinden narkotik operasyonu... Kokain zulası için özel düzenek kurmuş

MERSİN - Mersin polisi, bir otomobilde yaptığı aramada, özel düzenekle açılan bir bölmede 651 gram kokain ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda A.Ç. isimli şüpheliyi takibe alan ekipler, kullandığı aracı durdurarak, arama yaptı. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada ekipler, klima kontrol ünitesinin ileri ve yukarı doğru yaylı bir sistemle açıldığını ve buraya özel bir bölme yapıldığını tespit etti. Bölmeyi açan ekipler, 3 paket halinde 651 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.