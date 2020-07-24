Mersin polisinden kurban satıcılarına sahte para bilgilendirmesi
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Mersin polisinden kurban satıcılarına sahte para bilgilendirmesi

Mersin polisinden kurban satıcılarına sahte para bilgilendirmesiMERSİN Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kurban satış pazar yerinde, vatandaşlara koronavirüs tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

24.07.2020 17:48 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:57

Mersin polisinden kurban satıcılarına sahte para bilgilendirmesi

MERSİN Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, kurban satış pazar yerinde, vatandaşlara koronavirüs tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler merkez Yenişehir ilçesinde kurban satış alanında satıcılar ziyaret etti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerini de hazır olduğu ziyaret sırasında Toplum Destekli Şube Müdürü Selma Petek, kurban satıcılarına, maske takma, para alışverişlerinde eldiven kullanma, kurban pazarlığında el sıkışmama, dezenfektan ve kolonya kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Aynı zamanda ekipler satıcıları sahte para konusunda ikaz etti. Sahte paranın nasıl anlaşılacağına ilişkin bilgilendirme yapan ekipler, satıcıların yanlarında fazla para bulundurmaması, sahte paranın tespit etmesinin yolları anlatarak bilgilendirme amaçlı broşürler dağıttı.

Kurban satıcıları kendilerini koronavirüs tedbirleri, maske, sosyal mesafe konusunda uyaran ekiplere teşekkür ederek, sahne para konusunda dikkatli ve duyarlı olacaklarını söyledi.

Mersin polisinden kurban satıcılarına sahte para bilgilendirmesi

Kaynak: DHA

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