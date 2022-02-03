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Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi

Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin polisi, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM, pazar yerleri, park ve bahçeler, özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda bin 600 kişiye ulaşan ekipler, bin 47 broşür dağıtırken, 233 kadının telefonuna KADES programını indirdi. - MERSİN

Mersin polisinden KADES bilgilendirmesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Toplum Destekli Polislik, Mersin, KADES, 3. Sayfa, Haber

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