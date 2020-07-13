Mersin polisinden banka çalışanlarına dolandırıcılık ve Kovid-19 uyarısı Mersin'de polis ekipleri, banka çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin uyarılarda bulundu.

Mersin'de polis ekipleri, banka çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bankaları ziyaret etti.

Ekipler, banka çalışanlarına dolandırıcılık, sosyal mesafe kuralları ve maske kullanımı konularında bilgiler verdi.

Kaynak: AA