Mersin polisinden 23 Nisan turu
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Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan, Mersin, Güncel, Haber

Mersin polisinden 23 Nisan turu

MERSİN Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle 23 motosikletli ekiple kentte tur atarak gösteri yaptı.

24.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:58
Mersin polisinden 23 Nisan turu

MERSİN Emniyet Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle 23 motosikletli ekiple kentte tur atarak gösteri yaptı.

?Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekipler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeni ile dün gece kent içinde tur attı. 26 kişilik 23 motorize ekibin, merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde Atatürk Parkı Kavşağı'nda başlayan turu, Hastane Caddesi'nden merkez Toroslar ilçesi Çağdaş Kent Mahallesi'nde devam etti. Buradan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden merkez Yenişehir ve Mezitli ilçelerine geçen ekip, daha sonra Babil Kavşağı'ndan Adnan Menderes Bulvarı'nı kullanarak Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne gelerek turunu tamamladı. O anlar, İnsansız Hava Araçları (İHA) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dronla görüntülendi.


Kaynak: DHA

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