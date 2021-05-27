MERSİN 'POLİSİM' DİYE DOLANDIRDI, YAKALANINCA 'TÖVBELER OLSUN, PARASINI ALMADIM' DEDİ
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MERSİN 'POLİSİM' DİYE DOLANDIRDI, YAKALANINCA 'TÖVBELER OLSUN, PARASINI ALMADIM' DEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de, M.K.'nin (70) yanına elinde telsizle yaklaşıp polis olduğunu söyleyerek, üst araması bahanesiyle cebindeki 2 bin 800 TL'sini alan S.Ç. (66), polis ekiplerince yakalandı.

MERSİN'de, M.K.'nin (70) yanına elinde telsizle yaklaşıp polis olduğunu söyleyerek, üst araması bahanesiyle cebindeki 2 bin 800 TL'sini alan S.Ç. (66), polis ekiplerince yakalandı. S.Ç., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin sorusu üzerine, "Yalan söylüyor. Birbirimizi tanıyoruz. Tövbeler olsun. Beraber gezdik, dolaştık parasını almadım" diye yanıt verdi.

Olay, 24 Mayıs'ta merkez Akdeniz ilçesinde, meydana geldi. Emniyete giden M.K., elinde telsizi ile kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin üst aramasını yaparak cebinde bulunan 2 bin 800 TL'sini ve nüfus cüzdanını aldığını daha sonra namaz kılmak için camiye girdiğinde ise uzaklaştığını söyleyip, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmaların ardından şüphelinin S.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ç., emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer birçok suçtan kaydı olan S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

'BERABER GEZDİK, DOLAŞTIK PARASINI ALMADIM'

S.Ç., adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilerin, "Kendinizi polis olarak tanıtıp parasını mı aldınız?" sorusuna, "Yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Birbirimizi tanıyoruz, aramızda daha önceden mesele vardı. Tövbeler olsun. Beraber gezdik, dolaştık parasını almadım" diye yanıt verdi.

Şüpheli S.Ç'nin, mağdur M.K. ile camiye gittikleri, M.K.'nin camiye girdiği anda uzaklaşması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

MERSİN 'POLİSİM' DİYE DOLANDIRDI, YAKALANINCA 'TÖVBELER OLSUN, PARASINI ALMADIM' DEDİ
MERSİN 'POLİSİM' DİYE DOLANDIRDI, YAKALANINCA 'TÖVBELER OLSUN, PARASINI ALMADIM' DEDİ
MERSİN 'POLİSİM' DİYE DOLANDIRDI, YAKALANINCA 'TÖVBELER OLSUN, PARASINI ALMADIM' DEDİ
MERSİN 'POLİSİM' DİYE DOLANDIRDI, YAKALANINCA 'TÖVBELER OLSUN, PARASINI ALMADIM' DEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MERSİN 'POLİSİM' DİYE DOLANDIRDI, YAKALANINCA 'TÖVBELER OLSUN, PARASINI ALMADIM' DEDİ - Haberler
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