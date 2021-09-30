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Mersin polisi vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin polisi vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi

Mersin'de, polis ekiplerince vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, polis ekiplerince vatandaşlara çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki semt pazarlarına yaptıkları ziyarette, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19), İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması, dolandırıcılık ve asayiş konularında vatandaşları bilgilendirdi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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