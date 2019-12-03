Mersin polisi özel çocuklar için etkinlik düzenledi
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Mersin polisi özel çocuklar için etkinlik düzenledi

Mersin Emniyet Müdürlüğü, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla özel çocuklar için etkinlik düzenledi.

03.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:37
Mersin polisi özel çocuklar için etkinlik düzenledi

, '3 Aralık ' dolayısıyla özel çocuklar için etkinlik düzenledi.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'En büyük engel sevgisizliktir' sloganı ile daha önce hiç lunaparka gitmedikleri öğrenilen Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki 17 engelli öğrenci, kentte bulunan lunaparka götürdü.


Lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı bulan öğrencilere etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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