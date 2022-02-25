Mersin polisi öğrencilere trafik eğitimi verdi

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde polis ekiplerince, öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere trafik eğitimi veren ekipler, çocukları çeşitli konularda da bilgilendirdi.