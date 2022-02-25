Mersin polisi öğrencilere trafik eğitimi verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin polisi öğrencilere trafik eğitimi verdi

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin polisi öğrencilere trafik eğitimi verdi

Mersin'in Toroslar ilçesinde polis ekiplerince, öğrencilere trafik eğitimi verildi.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde polis ekiplerince, öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Toroslar Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere trafik eğitimi veren ekipler, çocukları çeşitli konularda da bilgilendirdi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Trafik Denetleme, Toroslar, Mersin, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title