Mersin polisi öğrencilere trafik eğitimi verdi

Mersin'de polis ekiplerince, öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Okulu'nu ziyaret ederek ana ve ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Öğrencilere trafik eğitimi veren ekipler, çeşitli konularda da bilgilendirme yaptı.