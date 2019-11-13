Mersin polisi lösemili çocukları unutmadı
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla lösemili çocukları ziyaret etti.
13.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:54
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla lösemili çocukları ziyaret etti.
Ekipler, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocuklarla bir süre sohbet etti.
Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA