Mersin Polisi, kurban satıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi MERSİN İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurban satış yerinde, vatandaşlara koronavirüs tedbirleri ile dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

MERSİN İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kurban satış yerinde, vatandaşlara koronavirüs tedbirleri ile dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yenişehir ilçesindeki kurban satış yerinde, satıcılarla buluştu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin de hazır olduğu ziyarette, Toplum Destekli Şube Müdürü Selma Petek, kurban satıcılarına, maske takma, eldiven kullanma, el sıkışmama, dezenfektan ve kolonya kullanımı konusunda uyarılarda bulundu. Sahte para konusunda da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sahte paranın nasıl anlaşılacağı yönünde bilgilendirme yapan ekipler, satıcılardan yanlarında fazla para bulundurmamalarını da istedi.

Broşür dağıtılan kurban satıcıları da ekiplere teşekkür ederek, sahne para konusunda dikkatli ve duyarlı olacaklarını söylediler.

Kaynak: DHA