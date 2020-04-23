Mersin polisi çocuğun doğum günü pastası talebini yerine getirdi Mersin'de polis, bir çocuğun doğum günü kutlama talebini yerine getirdi.

Mersin'de polis, bir çocuğun doğum günü kutlama talebini yerine getirdi. Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde Berfin Alkış, Alo 155 Polis İmdat hattını arayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı doğum gününü kutlayamadığını belirtti. Bunun üzerine Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları pastayla 11 yaşına giren Alkış'ın evine giderek doğum günü kutlaması yaptı. Kapıyı açan Alkış, polis ekiplerinin elindeki pastayı görünce büyük sevinç yaşadı. Kaynak: AA