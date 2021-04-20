Mersin polisi, 112'nin önemini kliple anlattı
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Mersin polisi, 112'nin önemini kliple anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezinin önemini vurgulamak amacıyla hazırladığı klipte, senaryo gereği bir kapkaç olayını canlandırıp, ihbar üzerine düzenlenen operasyonla şüphelinin yakalanmasını anlattı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezinin önemini vurgulamak amacıyla hazırladığı klipte, senaryo gereği bir kapkaç olayını canlandırıp, ihbar üzerine düzenlenen operasyonla şüphelinin yakalanmasını anlattı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, hazırlanan klibi basın mensuplarıyla paylaştı. Foto Film Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğince hazırlanan klipte, polis memurları rol aldı. Klipte, senaryo gereği sivil kıyafetlerle kapkaççı rolünü oynayan polis, parkta yürüyen kadın meslektaşını bir süre takip ettikten sonra kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalarak, bölgeden kaçıyor. Olayı gören vatandaş rolündeki bir başka polis, 112'yi arayıp durumu bildiriyor. İhbarın ulaştığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki ekipler, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kamera kayıtlarında yaptıkları incelemelerde, kapkaççının eşkalini ve kaçış güzergahını belirleyerek, bölgedeki ekipleri yönlendiriyorlar. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, drone desteğiyle yaptıkları operasyonda şüpheliyi saklandığı bölgede yakalıyor.

112'nin öneminin anlatıldığı klibin sonunda polisler, "İhtiyaç duyduğunuz her anda 112 ile sizlerleyiz. Kişisel bilgileriniz saklı kalmak suretiyle, 7 gün 24 saat 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetleriyle yanınızdayız" ifadelerini kullandılar. - MERSİN

Mersin polisi, 112'nin önemini kliple anlattı
Mersin polisi, 112'nin önemini kliple anlattı
Mersin polisi, 112'nin önemini kliple anlattı
Mersin polisi, 112'nin önemini kliple anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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