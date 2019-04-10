Mersin Polis Teşkilatının Kuruluş Yıldönümü Kutlandı -Mersin

Polis teşkilatının kuruluş yıldönümü kutlandı

Mersin kent merkezi ve Anamur ilçesinde, Türk Polis Teşkilati'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.

Kent merkezindeki kutlama programında İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne tarafından Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Kültür Merkezi'nde devam eden törene ise Şahne ve Vali Ali İhsan Su başta olmak üzere; Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, vatandaşlar ve polisler katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Vali Su, Türk Polis Teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne kadar, 10 Nisan 1845'ten günümüze kadar ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, vatandaşlarımızın can, mal ve ırz güvenliği için gece-gündüz demeden, her türlü şartlarda üstün bir gayret ile görev yapmaya çalışmış, görevini en üstün disiplin ile yerine getirmiştir. Ümit ediyorum ki bundan sonra da aynı ruh ve heyecan ile görevlerini devam ettireceklerdir dedi.

Huzur ve güvenin devamına yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise İlimizde göreve başladığım günden bugüne, Akdeniz'in mert insanlarının devletimize ve teşkilatımıza olan ilgi, alakala, sevgi ve muhabbet ile verdiğimiz hizmetin kalitesi gün geçtikçe artmıştır. Kardeşlik ve özgürlük şehri Mersin'de mevcut olan huzur ve güven ortamının devam edeceğine dair inancım tamdır. Türk Polis Teşkilatı olarak, 174'üncü yılımıza girerken halkımızın desteği ile ifa ettiğimiz bu kutsal görevimizi, günümüzün değişen durum ve şartlarına göre gelişmekte olan teknolojileri takip ederek, değişen suç ve suçlu profilleri ile mücadelemiz artan bir kararlılıkla devam edecektir diye konuştu.

Konuşmaların ardından, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Anamur'daki kutlamalara ise Yeni Cumhuriyet Meydanı ev sahipliği yaptı. Burada konuşan Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Halkımızın sevgi ve güvenini kazanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olmaya devam edeceğiz. Çağdaş ve modern standartlar çerçevesinde ülkemizin huzur ve güvenini sağlamak ve sağlanan bu ortamı kararlı bir şekilde devam ettirme görevini bu güne kadar başarıyla yerine getirdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA