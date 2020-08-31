MERSİN Plazma tedavisiyle hayata tutundu Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz
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MERSİN Plazma tedavisiyle hayata tutundu Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz

Plazma tedavisiyle hayata tutundu: Bir nefes için servetinizi veriyorsunuzMERSİN'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen 3 çocuk babası işçi Alpaslan Özkan (50), "Evden eldivensiz, maskesiz çıkmıyorduk ama bir anda kendimizi hastalığın içinde bulduk. Bu işin şakası yok.

31.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:04

Plazma tedavisiyle hayata tutundu: Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz

MERSİN'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen 3 çocuk babası işçi Alpaslan Özkan (50), "Evden eldivensiz, maskesiz çıkmıyorduk ama bir anda kendimizi hastalığın içinde bulduk. Bu işin şakası yok. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor" diyerek, uyarıda bulundu.

Mersin'de 26 Temmuz'da koronavirüs testi pozitif çıkan 3 çocuk babası Alpaslan Özkan, Mersin Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra entübe olan Özkan, plazma tedavisi ile hayata tutundu. 1 aylık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Özkan, yaşadıklarını anlatırken vatandaşları önlem almaları ve alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.

'BİR NEFES İÇİN SERVET VERİYORSUNUZ, AMA BAZEN O NEFES GERİ GELMİYOR'

Koronavirüs salgını sonrası alınan tüm tedbirlere uyduklarını ancak tedbirsiz davrananlar yüzünden virüse yakalandığını belirten Özkan, şunları söyledi:

"Ailecek hepimiz dikkat ediyorduk. Evden eldivensiz, maskesiz çıkmıyorduk ama bir anda kendimizi hastalığın içinde bulduk. Bu işin şakası yok. Burada hiç kimse bu hastalığa yakalanmak istemezdi. İnsanlarda bir duyarsızlık var. Çevremize maske konusunda sürekli uyarılarda bulunuyorduk. Önlem almayan vatandaşlar gelip buradaki yoğun bakım ünitelerini görseler bir daha hata yapacaklarını sanmıyorum. Gerçekten çok zor bir durum. İnsanlar hayatını kaybediyor bu hastalık yüzünden. Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz ama bazen o nefes geri gelmiyor. İnsanlar 'bana bir şey' olmaz diyor ama biz tedbir almamıza rağmen bir şey oldu. Çok ciddi şeyler oldu. Ekranda gördüğümüz, irkildiğimiz yoğun bakımı yaşadık. Entübeyi yaşadık ve plazmaya düştük. Son aşamaya geldik ama mucize bir şekilde kurtulduk."

'PLAZMA BAĞIŞI YAPIN'

Özkan, koronavirüsü atlatan hastalara plazma bağışı konusunda da çağrı yaptı. Plazma bağışı ile birçok kişinin hayata döndüğünü belirten Özkan, "Entübe hale geldikten sonra plazma tedavisi ile hayata döndüm. Şu an sağlık durumum iyiye gidiyor. Bu hastalığı atlatanlar lütfen duyarlı olup plazma bağışında bulunsunlar" dedi. Özkan, tüm sağlık çalışanlarına ve plazma bağışçısına teşekkür etti.

'SÜRECİ HEP BİRLİKTE ATLATACAĞIZ'

Koronavirüs yoğun bakım sorumlu hekimi Aydın Karahan, yoğun bakımdan normal servise alınan Özkan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bilgisini verdi. Vatandaşlara önlemlere uymaları konusuda çağrı yapan Karahan, sürecin hep birlikte atlatılacağını söyledi.

MERSİN Plazma tedavisiyle hayata tutundu Bir nefes için servetinizi veriyorsunuz

Kaynak: DHA

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