Mersin plajlarına sosyal mesafe düzenlemesi
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Mersin plajlarına sosyal mesafe düzenlemesi

Mersin plajlarına sosyal mesafe düzenlemesiDOĞU Akdeniz'in en önemli turistik kentlerinden Mersin'de plajlar koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlendi.

21.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:30

Mersin plajlarına sosyal mesafe düzenlemesi

DOĞU Akdeniz'in en önemli turistik kentlerinden Mersin'de plajlar koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlendi. Plajlarda şezlonglar arası mesafe korunurken, sahile gelen herkesin ateşi ölçülüyor, güneşlenenlere ise maske zorunluluğu getiriliyor.

Her yaz sezonunda Doğu, Güneydoğu, Çukurova, İç Anadolu bölgesinin yanı sıra yurt dışında yaşayan Türkler'den büyük ilgi gören Mersin'de plajlar koronavirüs nedeniyle yeniden düzenlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizkızı A.Ş. tarafından işletilen Susanoğlu, Yapraklıkoy, Kızkalesi, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında ilk olarak şezlong düzenlemesi yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına göre, ikişer şezlongdan oluşan 9 metrekarelik adalar oluşturuldu ve her bir adanın arası 3 metre olacak şekilde düzenlendi. Adaların arasına da halat çekilerek sınırlar sabitleştirildi. Şezlongları gün içinde düzenli olarak dezenfekte eden ekipler, bir misafir ayrıldıktan sonra dezenfekte işleminin ardından 1 saat boyunca aynı şezlonga başka misafir kabul etmiyor. Plajlardaki duş kabinleri ve tuvaletlerde de hijyen rutinlerini sıklaştıran ekipler, tuvaletlerde sabunun yanı sıra el dezenfektanı da bulunduruyor. Yiyecek-içecek hizmeti veren büfe ve kafelerde tek kullanımlık kullan-at ürünleri kullanılıyor.

Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Yıldız, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşların ve kente gelen misafirlerin gönül rahatlığıyla tatil yapabilmeleri için tüm plajlarda gerekli düzenlemenin yapıldığını söyledi. Yıldız, 'Kızkalesi plajında 9 metrekarelik oluşturduğumuz localara sadece aynı aileden olan kişileri alıyoruz. Bu süreçte tek gelen misafirlerimizi sadece kendilerine ait olan localarda ağırlıyor, tüm şezlonglarımızı ve şemsiyelerimizi dezenfekte ediyoruz. Tüm plajlarımızda aynı uygulamalar ve sosyal mesafe tedbirleri devam ediyor. Misafirlerimiz bize ait 9 plajımızda gönül rahatlığıyla tatillerini yapabilirler. Plajlarımızda 4 kadın, 4 erkek ve 1 özel gereksinimli birey için olmak üzere toplam 9 tane tuvalet, 8 tane duş kabini mevcut. Duş kabini ve tuvaletler düzenli olarak dezenfekte edilerek, misafirlerimizin kullanımına hazır hale getiriliyor" dedi.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ise 1 Haziran tarihinden itibaren sahillerde normalleşmenin başladığını belirterek, "Plajlarımızı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hazırlandı. Özellikle iki şezlong arasındaki mesafe ayarlandı. Biz bunu son derece önemsiyoruz. İnsanlarımız yazlık yere gittiğinde otel odasından sonraki en büyük zamanlarını plajlarda geçiriyorlar. Haliyle sosyal mesafe de ön plana çıkıyor. Yaptığımız çalışmalarla bunu hayata geçirdik. Ancak bizim burada önlem almamız yetmiyor, aynı zamanda gelen misafirlerimizin de kendi kurallarını sosyal mesafe konusunda durması gereken yerleri bilmeliler ki bu pandemiyi yenelim" diye konuştu.

Mersin plajlarına sosyal mesafe düzenlemesi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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