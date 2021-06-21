Mersin plajları sezona hazır
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Mersin plajları sezona hazır

Mersin plajları sezona hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizkızı Turizm A.Ş., her yaz sezonunda on binlerce insanın uğrak yeri olan Mersin plajlarında hazırlıklarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Denizkızı Turizm A.Ş., her yaz sezonunda on binlerce insanın uğrak yeri olan Mersin plajlarında hazırlıklarını tamamladı.

1 Haziran itibariyle plajların açılması ve havanın ısınmasıyla vatandaşlar yüzünü Mersin plajlarına döndü. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kızkalesi, Susanoğu, Yapraklıkoy, Yemişkumu, Kocahasanlı, Kumkuyu, Tırtar, Töbank ve Sultankoy halk plajlarında dört dörtlük hazırlık yapan Büyükşehir ekipleri, misafirlerini ağırlamaya başladı. Sosyal mesafeli adalar oluşturularak yerleştirilen şezlonglar, sayısı artırılan duş, tuvalet ve soyunma kabinleriyle vatandaşlara rahat bir ortam sunuluyor. Hijyen rutinleri sıklaştırılan sahiller de şezlonglar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Büyükşehirin plajlarına yakın zamanda Limonlu Plajı da eklenecek. Büyükşehir'in çadır hizmeti sunduğu Kocahasanlı Plajı'nda vatandaşlar ister kendi çadırlarını kurabiliyor ister Büyükşehirin çadır hizmetinden yararlanabiliyor. Töbank ve Liparis'te ise şezlongun yanı sıra loca hizmeti de sunuluyor.

Engelsiz bir Mersin'i oluşturma yolunda kente yakışır bir uygulama olan engelli rampası ile özel gereksinimli bireyler rahatlıkla denize girebiliyor. Kızkalesi, Susanoğlu ve Yemişkumu plajlarında yer alan engelli rampaları uygun bulunan diğer plajlara da yerleştirilecek.

Plajlarda mavi bayraklar dalgalanıyor

Mersin sahilleri, yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip Mersin'de Büyükşehirin sorumluluğunda bulunan halk plajları her yıl 'mavi bayrak' unvanıyla taçlanıyor. Kızkalesi plajında 1, Susanoğlu plajında ise 2 mavi bayrak yer alıyor. Büyükşehir, diğer halk plajlarında da mavi bayrak dalgalandırmak için yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. - MERSİN

Mersin plajları sezona hazır
Mersin plajları sezona hazır
Mersin plajları sezona hazır
Mersin plajları sezona hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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