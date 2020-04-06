MERSİN Pırasa tarlasında sosyal mesafe ayarı Pırasa tarlasında sosyal mesafe ayarıMERSİN'in Tarsus ilçesinde pırasa tarlasında çalışan 100 kişiye işveren çiftçi tarafından, sosyal mesafenin korunması için sık sık Türkçe ve Arapça uyarı yapıldı.

Pırasa tarlasında sosyal mesafe ayarı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde pırasa tarlasında çalışan 100 kişiye işveren çiftçi tarafından, sosyal mesafenin korunması için sık sık Türkçe ve Arapça uyarı yapıldı. İlçeye bağlı Yunusemre Mahallesinde Ankara ve İstanbul'a gönderilmek üzere yetiştirilen ve hasadına başlanılan pırasanın toplanma ve işlenme sırasında çalışan tarım işçilerine sık sık sosyal mesafenin korunması için uyarı yapıldı. İşveren çiftçi Serdar Koç, 30 dönüm arazide çalışan işçilere koronavirüs salgını nedeniyle Arapça ve Türkçe olarak sık sık uyarı yaptı. Koç, "Suriyeli ve Türk işçilerimin güvenliği için bu uyarıları sıkça yaparak çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA