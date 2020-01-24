Mersin pastane imalathanesinde korkutan yangın
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Mersin pastane imalathanesinde korkutan yangın

Pastane imalathanesinde korkutan yangınMERSİN'in Erdemli ilçesinde bir pastanenin imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, korkuttu.

24.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:55
Mersin pastane imalathanesinde korkutan yangın

Pastane imalathanesinde korkutan yangın

MERSİN'in ilçesinde bir pastanenin imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangın, korkuttu. Bazı vatandaşlar, alevleri cep telefonuyla görüntüledi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin imalathanesi olarak kullanılan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Binadan yükselen alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını gören bazı vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü kaydetti. Yangında can kaybı yaşanmazken, alevler yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Kullanamaz hale gelen binada yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Mersin pastane imalathanesinde korkutan yangın
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