(MERSİN - ÖZEL Mersin'de böğürtlen hasadı başladı (MERSİN - ÖZEL Mersin'de böğürtlen hasadı başladı Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde hasat edilen böğürtlenin kilosu 10 liradan satıldı Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde Türkiye'de ilk...

(MERSİN - ÖZEL Mersin'de böğürtlen hasadı başladı

Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde hasat edilen böğürtlenin kilosu 10 liradan satıldı

MERSİN - Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'in Silifke ilçesinde Türkiye'de ilk böğürtlen hasadı başladı. Hasat edilen böğürtlenler, Türkiye'nin değişik illerine kilosu 10 liradan gönderildi.

Silifke Böğürtlen Üreticileri Birliği Başkanı ve üretici Fatih Güngör, hasadın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk böğürtlen hasadının Silifke'de yapıldığını söyledi. İlçede 130 dönüm arazide yaklaşık 300 ton böğürtlen üretiminin yapıldığını ifade eden Güngör, "Türkiye'de ilk böğürtlen hasadı da Silifke'de yapılıyor. Bu da üreticilere büyük avantaj sağlıyor. Böğürtlen, ilçede çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri. Böğürtlenler bu sene hem verim hem de fiyat bakımından üreticileri memnun ederken, ağustos ayı sonuna kadar sürecek hasat dolayısıyla da istihdama katkı sağlıyor" dedi.

8 dönüm bahçeden 30 ton ürün beklediğini vurgulayan Göngör, "Böğürtlen, üretim maliyetinin düşük olması nedeniyle çiftçiler tarafından da tercih edilen bir ürün. Böğürtlen, ilçenin iklimine iyi şekilde adaptasyon sağladı. Yüksek verimi ise üreticinin yüzünü güldürüyor. Taze tüketiminin yanında reçel, marmelat, pasta, şarap ve kozmetik ürünler gibi çok çeşitli alanlarda kullanımı ise üreticileri böğürtlene yönlendiriyor" diye konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Güngör, "Böğürtlenin en yaygın araştırılmış sağlık yararlarından biri, kanserle mücadele eden bir yiyecek olarak çalışma yetenekleridir. Bunun nedeni, böğürtlende bulunan zengin antioksidanlardan kaynaklanmaktadır. Böğürtlen, vitaminler ve minerallerin varlığından dolayı vücudun bağışıklık sistemini iyileştirmede yardımcı olur. Böğürtlenin düzenli tüketimi, çeşitli patojenlerle savaşmaya yardımcı olur ve vücudu enfeksiyonlardan ve diğer ölümcül hastalıklardan korur. Korona virüsün olduğu bu zamanlarda tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirmede yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA