MERSİN Özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını iddia ettiği eski eşinden şikayetçi oldu, eski...
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MERSİN Özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını iddia ettiği eski eşinden şikayetçi oldu, eski...

Özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını iddia ettiği eski eşinden şikayetçi oldu, eski eş suçlamaları kabul etmediMersin'de Nida Nur Yıldız (30), 5 ay evli kaldığı Burak Etiler (43) hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

MERSİN Özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını iddia ettiği eski eşinden şikayetçi oldu, eski...
14.07.2020 08:32 | Son Güncelleme: 14.07.2020 09:28

Özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını iddia ettiği eski eşinden şikayetçi oldu, eski eş suçlamaları kabul etmedi

Mersin'de Nida Nur Yıldız (30), 5 ay evli kaldığı Burak Etiler (43) hakkında, özel görüntülerini cep telefonundan arkadaşlarına gönderdiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Hakkında özel hayatın gizliliğini ihlalden iddianame hazırlanan Etiler ise, hakkındaki iddiaları yalanladı.

Kentte ticaret yapan Burak Etiler ile 8 Eylül 2018'de hayatını birleştiren Nida Nur Yıldız, 10 Ocak 2019'da da boşandı. Bu süreçte özel görüntülerini çeken eski eşi B.E., boşanma aşamasındayken iddiaya göre görüntüleri arkadaşlarıyla sohbet uygulamasındaki bir gruba yolladı. Kendisine gelen mesajlardan sonra harekete geçen Yıldız, araştırma sonucu gelin gittiği evde, eşinin 3 farklı kadınla çekilmiş görüntülerini de buldu. Yıldız, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ARKADAŞININ ATTIĞI MESAJ İLE ORTAYA ÇIKTI

Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Yıldız, bir arkadaşının kendisine attığı 'Videonu izledim' mesajı ile eski eşinin özel görüntülerini arkadaşlarına yolladığını öğrendiğini söyledi. Özel görüntülerinin birçok kişinin eline geçtiğini kaydeden yıldız, 'Eski eşimle bir süre evli kaldıktan sonra ayrıldık. Ayrıldıktan sonra telefonuna kaydettiği özel görüntülerimi başkasına gönderdiğini öğrendim. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Bana yapılan şeyin 3 kadına daha yapıldığını öğrendim. Ben korkmuyorum. Herhangi bir çekincem de yok. Bu benim ayıbım değil. Özel hayatın gizliliğinden davamız açıldı. Savcının iddianameyi kabul etmesini bekliyoruz. Tazminat davası açacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum' dedi.

Mağdur kadının avukatı Sahra Düzgün Tucel de, 'Müvekkilimiz eski eşinin özel görüntülerini WhatsApp gruplarında paylaştığı şikayetinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli hakkında özel hayatın gizliliğini ihlalden iddianame düzenlendi. İddianamenin kabulünü bekliyoruz' diye konuştu.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Eski koca Burak Etiler ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Etiler ise şunları söyledi:

'5 ay kadar evli kaldık, ardından anlaşmalı şekilde boşandık. Benden tehdit ve şantaj ile maddi menfaat elde etmek istiyorlar. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum.' dedi.

Kaynak: DHA

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