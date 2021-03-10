MERSİN Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MERSİN Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtı

10.03.2021 13:22 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:33

Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtıMERSİN'de özel gereksinimli Gülnur Keskin (45) ve Fazlı Patlak (45), nikahlanıp, mutluluğa yelken açtı.

Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtı

MERSİN'de özel gereksinimli Gülnur Keskin (45) ve Fazlı Patlak (45), nikahlanıp, mutluluğa yelken açtı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahile yeni kazandırılan Nikah ve Etkinlik Salonu'nda özel gereksinimli çiftin nikahını kıydı. Gülnur Keskin ve Fazlı Patlak'ın mutlu günlerinde yanlarında olan Başkan Seçer, çifte bir ömür boyu mutluluk diledi. Çiftin şahitliğini ise CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Saime Özkan ve Betül Burunçayır yaptı. Nikah törenine CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal da katıldı. Nikahta gelinden ilk aldığı 'Evet' cevabını güçsüz bulan Seçer, geline soruyu tekrar sordu. Başkan Seçer, Gülnur Keskin ve Fazlı Patlak'tan aldığı 'Evet' cevabının ardından şahitlerden ve misafirlerden aldığı yanıt ile çifti eş ilan etti. Seçer, "Yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri eş ilan ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek, denize nazır kıyılan nikah, deftere atılan imzaların ardından sona erdi. Başkan Seçer, nikah cüzdanını CHP Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır'a verdi. Nikah cüzdanını geline uzatan Başarır, "Başkanım aslında tüyoyu verdi. Ben bu defteri her zaman için kadına veririm. Çünkü evin direği kadındır. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

MERSİN Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtı
MERSİN Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtı
MERSİN Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtı
MERSİN Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hakan Yılmaz Müslüm Gürses Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Erol Bulut Arda Turan Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MERSİN Özel gereksinimli çift, mutluluğa yelken açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 13:41:49. #1.16#
title