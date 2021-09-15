Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel
Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda Mehmet T. yönetimindeki sebze yüklü TIR, takla atarak refüje devrildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde TEM otoyolunda Mehmet T. yönetimindeki sebze yüklü TIR, takla atarak refüje devrildi. TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savrulurken, şoför Mehmet T. ağır yaralandı.

Kaza, Mersin-Adana TEM otoyolu Akgedik mevkisinde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 26 HN 595 plakalı TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, takla atarak refüje devrildi. şoför Mehmet T.'nin yaralandığı kazada TIR'ın dorsesindeki sebzeler otoyola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Polis, otoyolda trafiği kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri yaralı Mehmet T.'yi Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. karayolunun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin otoyolunda sebze yüklü TIR devrildi: 1 yaralı - Haberler
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