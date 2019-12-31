Mersin otomobil, sel suları arasında hendeğe düştü
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Mersin otomobil, sel suları arasında hendeğe düştü

Otomobil, sel suları arasında hendeğe düştüMersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle seyir halinde kontrolden çıkan araç, hendeğe düştü.

31.12.2019 12:25 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:25
Mersin otomobil, sel suları arasında hendeğe düştü

Otomobil, sel suları arasında hendeğe düştü

'in ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle seyir halinde kontrolden çıkan araç, hendeğe düştü.

Tarsus ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde dün öğleden sonra ana cadde üzerinde ilerleyen bir araç, aşırı yağıştan biriken suyun içerisinde kontrolden çıktı. Sele dönen caddede hendeğe düşen aracını terk eden sürücü, yardım istedi. İş makinesiyle bulunduğu yerden çıkartılan araç, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA
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