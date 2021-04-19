Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, Tarsus'ta ormancılık faaliyetlerini inceledi

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesinde ormancılık faaliyetlerini inceledi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesinde ormancılık faaliyetlerini inceledi.

Akduman'a incelemelerinde Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Tarsus Orman İşletme Müdürü Muhammet Köse ve müdür yardımcıları da eşlik etti.

Bölge Müdürü Akduman, bölgede endüstriyel ağaçlandırma sahası ve diğer faaliyet alanlarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt