Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, Tarsus'ta ormancılık çalışmalarını inceledi
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Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, Tarsus'ta ormancılık çalışmalarını inceledi

04.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:30
Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, Tarsus'ta ormancılık çalışmalarını inceledi

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesinde ormancılık faaliyetlerini inceledi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Tarsus ilçesinde ormancılık faaliyetlerini inceledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akduman beraberindekilerle Turan Emeksiz Ormanı mevkisinde kozalak verimine yönelik çalışmaları denetledi.

Daha sonra aynı bölgede 2020'de çıkan yangın sonucu 65 hektarlık zarar gören alandaki çalışmaları inceleyen Akduman, yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada, yangından zarar gören alanın kısa sürede temizliği yapılarak bölgeye 26 bin fıstıkçamı fidanı dikildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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