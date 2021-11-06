Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, değerlendirme toplantısı yaptı - Haberler
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Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, değerlendirme toplantısı yaptı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, değerlendirme toplantısı yaptı

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Silifke ilçesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Silifke ilçesinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Boğsak Yangın Harekat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya orman işletme ve şube müdürleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akduman, kurumsal yapılarının geliştirilip korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Herkesin sorumlu davranması gerektiğini ifade eden Akduman, Türkiye için nitelikli hizmet üretmenin de önemli olduğunu kaydetti.

Toplantıda işletme müdürleri çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, değerlendirme toplantısı yaptı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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