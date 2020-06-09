Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman'dan üretim sahalarında inceleme Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, üretim faaliyetleri devam eden sahalarında incelemelerde bulundu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, üretim faaliyetleri devam eden sahalarında incelemelerde bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akduman beraberindeki ekiple kentteki üretim sahalarını gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akduman, istif, tasnif ve satış işlemlerinin mevzuata uygun yapılması gerektiğini belirterek, üretimde verimliliği arttırıp, ürün zayiatlarının en aza indirilmesini amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA