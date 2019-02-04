Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yolları Yatırımlarının Yüzde 20 Üzerinde Çıktı

MERSİN (İHA) – Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı orman yolları yatırımlarının tamamını gerçekleştirmekle kalmayıp programın üzerine çıkarak, ödenek artırmadan yüzde 20 daha fazla yatırım yaptı.

Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bölge Müdürlüğünün 2018 yılı 850 bin metreküp üretim programının gerçekleştirilmesinde ve orman yangınlarına müdahale açısından son derece önemli olan orman yolları yatırım programlarının üzerinde bir gerçekleşme sağladı. 2018 yılı yatırım programında bulunan orman yollarının etüt-aplikasyon ve keşif özetleri bir yıl önceden hazırlanarak ihalelerin erken yapılması sonucu, aynı ödenekle yüzde 20 oranında daha fazla yatırım yapıldı. 2018 yılı içerisinde yeni yol, büyük onarım, üst yapı, sanat yapısı, YARDOP programları çerçevesinde toplam 507 kilometre gerçekleşme sağlandı.

Mersin Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ormancılık faaliyetlerinde Sürdürülebilir Orman Yönetiminin ve orman yangınlarıyla mücadelede orman yolları faaliyetlerinin çok önemli olduğunu belirtti. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde başta Makine ve İkmal Şube Müdürü olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür eden Yılmaz, 2019 yılı yatırımlarının da aynı özverili çalışmalarla gerçekleşmesi için başarılar diledi. - MERSİN

Kaynak: İHA