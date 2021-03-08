Mersin Orman Bölge Müdürlüğü değerlendirme toplantısını yaptı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantıda Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, şube, işletme ve fidanlık müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Mersin Orman Bölge Müdürü Akduman, yılın ilk iki ayı sonunda genel itibariyle tüm faaliyet alanlarında iyi durumda olduklarını belirtti.

Akduman, salgın sürecinde tedbirlerine riayet edilerek hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt