Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, 2021'i masaya yatırdı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, müdürlük binasında düzenlenen toplantıda, personelle bir araya geldi.

Toplantıda, geçen yıl yürütülen çalışmalara ilişkin sunum yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akduman, ormancılık çalışmalarında emeği geçen personellere teşekkür etti.