Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 2020'yi değerlendirme toplantısı
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Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 2020'yi değerlendirme toplantısı

11.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:38
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü 2020'yi değerlendirme toplantısı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, 2020 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, 2020 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Kenan Akduman, Fidanlık Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıda 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

Toplantıda konuşan Akduman, geçen yıl yapılan hizmetlerde emeği geçen personellere teşekkür ederek, "2021 yılının çok daha başarılı ve verimli geçeceğine inanıyorum. İşletme müdürlerimizden adaletli, hoşgörülü, güler yüzlü olmaları, iş disiplinine uygun hareket etmeleri, bizlere emanet edilen kamu kaynaklarını tasarruf tedbirlerine uygun şekilde yönetmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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