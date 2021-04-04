Mersin Önder İmam Hatipliler Derneğinde yeni başkan Yıldızbakan
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Mersin Önder İmam Hatipliler Derneğinde yeni başkan Yıldızbakan

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Mersin Önder İmam Hatipliler Derneğinde yeni başkan Yıldızbakan

Mersin Önder İmam Hatipliler Derneğinin 7. olağan genel kurulunda başkanlığa Osman Yıldızbakan seçildi.

Mersin Önder İmam Hatipliler Derneğinin 7. olağan genel kurulunda başkanlığa Osman Yıldızbakan seçildi.

Mersin Kırkkaşık Yurdu Konferans Salonunda yapılan ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, derneğin misyonu, vizyonu ve imam hatip camiasına yönelik hedefleri anlatıldı. Üyelerin oylarıyla başkanlığa seçilen Osman Yıldızbakan, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, 4 yıl başarıyla görev yürüten önceki başkan Adem Aldemir'e teşekkür etti.

Yüklendiği görevin sorumluluğunun farkında olduğunu belirterek konuşmasını sürdüren Yıldızbakan, "Bu sorumluluk gereği geçmişle ilgili hiçbir hesabımız olmayacaktır. Daima önümüze bakacağız. Derneğimizi güçlü ekip bilinciyle ileriye götürmeye hep birlikte çapa ve gayret göstereceğiz. Temel hedefimiz, imam hatip öğrencilerimizin aldığı eğitim-öğretim kalitesini vizyonuyla, misyonuyla, akademik yönüyle ulusal ve uluslararası alanda başarısını artırmak olacaktır" dedi.

Medeniyet köklerine bağlı kalarak geleceğin dünyasını inşa edecek bilgi ve donanıma sahip öncü ve kurucu nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını kaydeden Yıldızbakan, "İmam hatip okullarımız ile İslam'ın temel ilkelerini özümsemiş, çağın birikim ve dinamiklerine hakim, sorunlara çözüm üretebilen, farklı inanç, kültür ve değerlere saygılı, eleştirel düşünce gücüne sahip örnek nesiller yetiştirmek öncelikli hedefimizdir. Önümüzdeki süreçte okullarımızı ve derneğimizi daha iyi bir noktaya getirmek için hep birlikte elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yıldızbakan, genel kurulun sonunda derneğin önceki dönem başkanı Adem Aldemir'e hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti. - MERSİN

Mersin Önder İmam Hatipliler Derneğinde yeni başkan Yıldızbakan
Mersin Önder İmam Hatipliler Derneğinde yeni başkan Yıldızbakan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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