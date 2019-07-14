MERSİN Omzunda papağanıyla ayakkabı tamir ediyor

Omzunda papağanıyla ayakkabı tamir ediyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde ayakkabıcılık yapan Mustafa Boy (72), omzunda papağanıyla birlikte ayakkabı tamir ediyor.

Babadan oğula sürdürdükleri ayakkabı tamirciliğini devam ettiren Mustafa Boy, halk arasında Jako diye bilinen Afrika gri papağanını yanı başından ayırmıyor. Papağanına kendi ismini veren Mustafa Boy, her yere papağanıyla beraber gidiyor, sökük ayakkabıları tamir ederken bile onu omzunda taşıyor.

Papağanını çocuğu gibi sevdiğini söyleyen ayakkabı ustası Boy, Altı yıldan beri papağanımla beraber ayakkabıları tamir ediyorum. Çocuklarımla nasıl ilgileniyorsam onunla da aynı şekilde ilgileniyorum. Birbirimizden ayrı kalamıyoruz. Pazar günleri bile tatil yapmayıp Mustafam için dükkanımı açıyorum. Eğer bir gün gelmezsem, yemini vermezsem benimle ilgilenmez ve bana küser. Öpücük vermez, omzuma konmaz. Birbirimizi görmediğimizde mutsuz oluyoruz. Kendisi de beni çok seviyor. Nereye gitsem beni takip eder. Olmadığım zamanlar huzur bulmuyor dedi.

ARKADAŞI ÇALININCA STRESE GİRDİ

Papağanın, 'Paşa' adındaki arkadaşının çalındığından beri konuşmadığını anlatan Mustafa Boy, Paşa ismini verdiğim papağan çalındıktan sonra 'Mustafa' yalnız kaldı, strese girdi, konuşmaz oldu. Dua ediyorum tüylerini koparmadı. Çünkü strese girdiklerinde tüylerini koparırlar. Mutlu olması için 'Paşa'yla birlikteyken çekmiş olduğum videoyu izlettiriyorum. Hüzünlendiğini anladığım anda öpücük veriyorum diye konuştu.

Kaynak: DHA