Mersin Öldürülen Öğretmenin Acılı Annesi Kızım Bir Melekti

Öldürülen öğretmenin acılı annesi Kızım bir melekti

Mersin'de dün eski eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen öğretmen Kübra Aşkın'ın evinde, hüzün vardı. Dün Toroslar'da ilçesinde toprağa verilen Aşkın'ın annesi Sebirhan Aşkın (55), kızın yardım bir melek olduğu söyleyerek kadın cinayetleirnin önüne geçilmesini istedi.

Kaynak: DHA